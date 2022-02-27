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Наблюдатели: референдум в Беларуси проходит на высоком организационном уровне
Источник материала: ОНТ
В Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне. Об этом заявляют наблюдатели, как национальные, так и международные. Свои миссии в Беларусь направили СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, парламентская ассамблея ОДКБ, также осуществлять мониторинг голосования будут представители наблюдатели от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и ряда европейских стран.
Всего в ЦИК аккредитованы почти 45 тысяч национальных и более 190 международных наблюдателей. Сегодня они будут работать на участках, а после их закрытия проконтролируют подсчет голосов и правильность оформления протоколов. Многие осуществляли мониторинг досрочного голосования. Такая возможность, в частности, была у представителей итальянской миссии, которые настроены объективно оценить электоральную кампанию в Беларуси и донести это, в том числе, до своих соотечественников в Италии.
По оценке наблюдателей досрочное голосование прошло открыто и гласно, серьезных нарушений выявлено не было.
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В Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне. Об этом заявляют наблюдатели, как национальные, так и международные....
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