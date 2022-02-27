Наблюдатели: референдум в Беларуси проходит на высоком организационном уровне

Источник материала: ОНТ

В Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне. Об этом заявляют наблюдатели, как национальные, так и международные. Свои миссии в Беларусь направили СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, парламентская ассамблея ОДКБ, также осуществлять мониторинг голосования будут представители наблюдатели от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и ряда европейских стран.

Всего в ЦИК аккредитованы почти 45 тысяч национальных и более 190 международных наблюдателей. Сегодня они будут работать на участках, а после их закрытия проконтролируют подсчет голосов и правильность оформления протоколов. Многие осуществляли мониторинг досрочного голосования. Такая возможность, в частности, была у представителей итальянской миссии, которые настроены объективно оценить электоральную кампанию в Беларуси и донести это, в том числе, до своих соотечественников в Италии.

Эмануэле Десси, международный наблюдатель, член сената итальянской республики: В эти дни мы проверяли процесс проведения референдума. И увидели высокий уровень демократии. Общались с обычными гражданами, и заметили большой интерес, это очень перспективно. Я думаю, результат будет положительным для белорусского народа. Мы сделаем все возможное, чтобы отношения между Италией и Беларусью стали более близкими.

Николай Волович, заведующий отделом идеологической работы центрального комитета коммунистической партии Беларуси: «Наши итальянские друзья хотят показать, что наша страна мирная, развивающаяся. Наша страна сделает свой судьбоносный выбор в пользу дальнейшего развития народовластия».

По оценке наблюдателей досрочное голосование прошло открыто и гласно, серьезных нарушений выявлено не было.

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