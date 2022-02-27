Во время проведения референдума МВД, МЧС и Минздрав работают в усиленном режиме

Источник материала: ОНТ

На высоком уровне организовано обеспечение безопасности на участках. МВД, МЧС и Минздрав работают в усиленном режиме во время проведения референдума.

На особом контроле – условия работы территориальных и участковых комиссий. Милиция готова оперативно реагировать на любые правонарушения. В полной готовности и спасатели – на всех объектах сотрудники МЧС отработали планы действий в случае возникновения пожаров. Особое внимания – антиковидным мерам. Члены участковой комиссии – в масках, обязательно – наличие средства для обработки рук. Сотрудники экстренных служб готовы в полной мере обеспечить комфортные и безопасные условия для голосования во всех уголках страны.

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