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Во время проведения референдума МВД, МЧС и Минздрав работают в усиленном режиме

27.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во время проведения референдума МВД, МЧС и Минздрав работают в усиленном режиме

На высоком уровне организовано обеспечение безопасности на участках. МВД, МЧС и Минздрав работают в усиленном режиме во время проведения референдума. 

На особом контроле – условия работы территориальных и участковых комиссий. Милиция готова оперативно реагировать на любые правонарушения. В полной готовности и спасатели – на всех объектах сотрудники МЧС отработали планы действий в случае возникновения пожаров. Особое внимания – антиковидным мерам. Члены участковой комиссии – в масках, обязательно – наличие средства для обработки рук. Сотрудники экстренных служб готовы в полной мере обеспечить комфортные и безопасные условия для голосования во всех уголках страны. 

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На высоком уровне организовано обеспечение безопасности на участках. МВД, МЧС и Минздрав работают в усиленном режиме во время проведения референдума.  На особом...
 
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