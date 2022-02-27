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Министр образования о Конституции: мы подтверждаем традиционные ценности белорусского общества

27.02.2022 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Мы подтверждаем традиционные национальные ценности общества, заявил сегодня журналистам министр образования Андрей Иванец, говоря о проекте Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, каждый белорус должен был воспользоваться досрочным голосованием. Если не получилось, то, конечно, вместе с семьей прийти на участок для голосования и сделать свой выбор за будущее Беларуси, ее независимость и процветание", - сказал Андрей Иванец.

По его словам, перед системой образования стоит серьезная задача - сделать акцент на подрастающем поколении. "В Основной закон внесены соответствующие изменения, которые обязывают родителей воспитывать, привлекать к общественно-полезному труду детей. Определяется, что брак - это союз мужчины и женщины. Сегодня мы еще раз подтверждаем, что каждый белорус имеет право на доступ к бесплатному образованию", - обратил внимание он.

"Все это говорит о том, что мы, с одной стороны, подтверждаем наши национальные, общественные, традиционные ценности. С другой - социальные гарантии, которые осуществляет государство перед людьми, будут выполняться. Кроме того, у каждого гражданина страны имеются определенные обязательства перед государством", - заключил Андрей Иванец.-0-

 
 
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Мы подтверждаем традиционные национальные ценности общества, заявил сегодня журналистам министр образования Андрей Иванец, говоря о...
 
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