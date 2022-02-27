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Лидчанин перевел интернет-брокеру свыше Br100 тыс.

27.02.2022 10:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус отдал более Br100 тыс. за виртуальный кредит, сообщили БЕЛТА в МВД.

В 2020 году 39-летний житель Лиды обратился за помощью к интернет-брокеру, чтобы взять кредит в европейском банке. Посредник заявил, что мужчине для одобрения займа необходимо подтвердить свою платежеспособность, взяв в Беларуси кредит на 25 тыс. евро и временно переслав на указанный им счет. Лидчанин так и сделал.

Общение велось в мессенджере, где под различными предлогами на протяжении почти двух лет брокер выманивал деньги у белоруса. Общая сумма взятых в кредит и переведенных за границу средств составила Br103 тыс. в эквиваленте. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Мужчина обратился в милицию.

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Теги: Минск
 
 
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Общение велось в мессенджере, где под различными предлогами на протяжении почти двух лет брокер выманивал деньги у белоруса. Общая сумма взятых в кредит и...
 
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