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В Сербии прошел автопробег в поддержку российской операции в Украине

27.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сербии прошел автопробег в поддержку российской операции в Украине

В поддержку российской операции по защите жителей Донбасса прошел автопробег в Белграде.

Автомобили проехали по центральным улицам. Остановилась колонна у посольства России в сербской столице. Участники вышли из машин и размахивали флагами России, Беларуси, Сербии, а также независимых республик. На ближайшее время намечено новое мероприятие, какое именно – пока не сообщается. 

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В поддержку российской операции по защите жителей Донбасса прошел автопробег в Белграде. Автомобили проехали по центральным улицам. Остановилась колонна у...
 
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