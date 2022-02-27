В Сербии прошел автопробег в поддержку российской операции в Украине

Источник материала: ОНТ

В поддержку российской операции по защите жителей Донбасса прошел автопробег в Белграде.

Автомобили проехали по центральным улицам. Остановилась колонна у посольства России в сербской столице. Участники вышли из машин и размахивали флагами России, Беларуси, Сербии, а также независимых республик. На ближайшее время намечено новое мероприятие, какое именно – пока не сообщается.

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