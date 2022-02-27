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Референдум по Конституции: предварительные данные по голосованию

27.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Референдум по Конституции: предварительные данные по голосованию

По данным ЦИК Беларуси, на 10:00 участие в Референдуме приняли 46,33% граждан Беларуси, внесенных в списки для голосования.

По двум областям Референдум считается состоявшимся: в Гомельской области свой голос отдали – 52,87%, в Могилевской – 50,03%.

В Витебской области участки для голосования посетили – 47,68%, в Брестской – 46,71%, в Гродненской – 45,44%,

В Минской – 46,20%. В Минске участие в Референдуме приняли уже 37,96% избирателей. 

Председатель ЦИК Игорь Карпенко будет информировать граждан о ходе проведения голосования на республиканском референдуме каждые два часа.

Смотреть прямую трансляцию можно на сайтах Центральной комиссии и БелТА.

Напоминаем, участки для голосования будут открыты до 20:00.

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Теги: Минск
 
 
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По данным ЦИК Беларуси, на 10:00 участие в Референдуме приняли 46,33% граждан Беларуси, внесенных в списки для голосования. По двум областям Референдум считается...
 
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