Карпенко: ЦИК призывает граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам

Источник материала: ОНТ

Активность на референдуме ожидается высокой. По всей стране открылось более 5000 участков. А вся информация о голосовании стекается в Центризбирком. Это, по сути, главный штаб. Цифры явки будут обновляться оперативно. О том, что известно к этому часу, смотрите в видеоинформации.

Подписывайтесь на нас в Telegram