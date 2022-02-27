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Карпенко: ЦИК призывает граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам
Источник материала: ОНТ
Активность на референдуме ожидается высокой. По всей стране открылось более 5000 участков. А вся информация о голосовании стекается в Центризбирком. Это, по сути, главный штаб. Цифры явки будут обновляться оперативно. О том, что известно к этому часу, смотрите в видеоинформации.
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Карпенко: ЦИК призывает граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам
Активность на референдуме ожидается высокой. По всей стране открылось более 5000 участков. А вся информация о голосовании стекается в Центризбирком. Это, по сути,...
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