Свой выбор на референдуме по Конституции сделала председатель Союза композиторов

Источник материала: ОНТ

Всенародное голосование проходит как по нотам. Свой выбор уже сделала председатель Союза композиторов. А ведь говорят, что деятели культуры просыпаются поздно.

34-й избирательный участок – в столичном микрорайоне Масюковщина. Знаковое место. В годы Великой Отечественной войны здесь находился нацистский концлагерь. Зверски были уничтожены около 80-ти тысяч пленных. «Память о подвиге белорусского народа» и сохранение «исторической правды» предлагают закрепить в Конституции.

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