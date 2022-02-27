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Свой выбор на референдуме по Конституции сделала председатель Союза композиторов

27.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свой выбор на референдуме по Конституции сделала председатель Союза композиторов

Всенародное голосование проходит как по нотам. Свой выбор уже сделала председатель Союза композиторов. А ведь говорят, что деятели культуры просыпаются поздно. 

34-й избирательный участок – в столичном микрорайоне Масюковщина. Знаковое место. В годы Великой Отечественной войны здесь находился нацистский концлагерь. Зверски были уничтожены около 80-ти тысяч пленных. «Память о подвиге белорусского народа» и сохранение «исторической правды» предлагают закрепить в Конституции.

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Всенародное голосование проходит как по нотам. Свой выбор уже сделала председатель Союза композиторов. А ведь говорят, что деятели культуры просыпаются поздно. ...
 
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