Делегация РФ прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной

Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация уже в Беларуси и готова начать переговоры с представителями Украины, информирует РИА «Новости».

Песков уточнил, что делегаты от России готовы начать переговоры в Гомеле. В составе делегации: представители МИД, Министерства обороны, администрации президента и иных ведомств.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что площадкой для возможных переговоров могут стать лишь Варшава, Будапешт или Стамбул.

Фото: Pixabay

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