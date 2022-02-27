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Делегация РФ прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной

27.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Делегация РФ прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация уже в Беларуси и готова начать переговоры с представителями Украины, информирует РИА «Новости».

Песков уточнил, что делегаты от России готовы начать переговоры в Гомеле. В составе делегации: представители МИД, Министерства обороны, администрации президента и иных ведомств.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что площадкой для возможных переговоров могут стать лишь Варшава, Будапешт или Стамбул.

Фото: Pixabay

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Теги: Гомель
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация уже в Беларуси и готова начать переговоры с представителями...
 
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