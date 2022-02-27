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Делегация РФ прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация уже в Беларуси и готова начать переговоры с представителями Украины,
Песков уточнил, что делегаты от России готовы начать переговоры в Гомеле. В составе делегации: представители МИД, Министерства обороны, администрации президента и иных ведомств.
Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что площадкой для возможных переговоров могут стать лишь Варшава, Будапешт или Стамбул.
Фото: Pixabay
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация уже в Беларуси и готова начать переговоры с представителями...
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