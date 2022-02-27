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В Минск возвращается автобус, который двое суток не мог пересечь границу

27.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минск возвращается автобус, который двое суток не мог пересечь границуМинск возвращается автобус, который двое суток не мог пересечь границу" class="one-news__figure-img">

Пассажиры международного автобуса Киев – Минск, который провел на границе более двух дней, возвращаются в белорусскую столицу, информирует агентство «Минск-Новости». 

«Городская власть все эти три дня в режиме 24/7 сопровождала автобус. Были проблемы с прохождением границ, но они урегулированы, поэтому наши граждане добирались живые и здоровые домой», – прокомментировала заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Это единственная подобная ситуация с белорусским пассажирским транспортом, который находился на территории Украины. 

Фото: Twitter

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Теги: Минск
 
 
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Пассажиры международного автобуса Киев – Минск, который провел на границе более двух дней, возвращаются в белорусскую столицу, информирует агентство...
 
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