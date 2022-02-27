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В Минск возвращается автобус, который двое суток не мог пересечь границу
Источник материала: ОНТМинск возвращается автобус, который двое суток не мог пересечь границу" class="one-news__figure-img">
Пассажиры международного автобуса Киев – Минск, который провел на границе более двух дней, возвращаются в белорусскую столицу,
Это единственная подобная ситуация с белорусским пассажирским транспортом, который
Фото: Twitter
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Пассажиры международного автобуса Киев – Минск, который провел на границе более двух дней, возвращаются в белорусскую столицу, информирует агентство...
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