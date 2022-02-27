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Оперативно реагируем на фейки вокруг референдума – Орда
Источник материала: ОНТ
Всю эту неделю – во время досрочного голосования и сегодня, в основной день, – в Доме профсоюзов работает общественный информационный центр. Его главная задача – сбор оперативный информации от наблюдателей со всех регионов страны.
Подробнее – в видеоинформации.
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Всю эту неделю – во время досрочного голосования и сегодня, в основной день, – в Доме профсоюзов работает общественный информационный центр. Его главная задача –...
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