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Оперативно реагируем на фейки вокруг референдума – Орда

27.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всю эту неделю – во время досрочного голосования и сегодня, в основной день, – в Доме профсоюзов работает общественный информационный центр. Его главная задача – сбор оперативный информации от наблюдателей со всех регионов страны.

В инфоцентре находится выездная студия ОНТ.

Подробнее – в видеоинформации.

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Всю эту неделю – во время досрочного голосования и сегодня, в основной день, – в Доме профсоюзов работает общественный информационный центр. Его главная задача –...
 
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