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Референдум-2022: как прошло досрочное голосование по проекту изменений и дополнений Конституции Беларуси?
Источник материала: ОНТ
В стране одновременно открылись более 5000 участков для голосования. И уже с утра люди идут, чтобы отдать свой голос. Как прошло досрочное голосование, сморите в видеоинформации.
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Референдум-2022: как прошло досрочное голосование по проекту изменений и дополнений Конституции Беларуси?
В стране одновременно открылись более 5000 участков для голосования. И уже с утра люди идут, чтобы отдать свой голос. Как прошло досрочное голосование, сморите в...
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