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Международный наблюдатель: Люди приходят на участки для голосования очень активно

27.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Особенность нынешней электоральной кампании – вся информация от наблюдателей фактически в режиме реального времени будет поступать в общественный инфоцентр. Он расположен в Доме профсоюзов. Весь день здесь работает выездная студия ОНТ.

Подробнее – в видеоинформации. 

 

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Особенность нынешней электоральной кампании – вся информация от наблюдателей фактически в режиме реального времени будет поступать в общественный инфоцентр. Он...
 
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