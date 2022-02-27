Международный наблюдатель: Люди приходят на участки для голосования очень активно

Источник материала: ОНТ

Особенность нынешней электоральной кампании – вся информация от наблюдателей фактически в режиме реального времени будет поступать в общественный инфоцентр. Он расположен в Доме профсоюзов. Весь день здесь работает выездная студия ОНТ.

Подробнее – в видеоинформации.

Подписывайтесь на нас в Telegram