|
Международный наблюдатель: Люди приходят на участки для голосования очень активно
Источник материала: ОНТ
Особенность нынешней электоральной кампании – вся информация от наблюдателей фактически в режиме реального времени будет поступать в общественный инфоцентр. Он расположен в Доме профсоюзов. Весь день здесь работает выездная студия ОНТ.
Подробнее – в видеоинформации.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенность нынешней электоральной кампании – вся информация от наблюдателей фактически в режиме реального времени будет поступать в общественный инфоцентр. Он...
|
Архив (Разное)