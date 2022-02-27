Конституционный референдум-2022: как найти свой участок для голосования?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси работает сервис, который поможет найти свой участок для голосования на референдуме, информирует агентства «Минск-Новости».

Сервис создан на базе сайта Белорусского республиканского союза молодежи.

Система показывает адрес участка для голосования, который соответствует адресу, по которому проживает избиратель. Кроме того, по запросу пользователь получит номер телефона для связи, а также указание местоположения нужного здания на карте.

Ищите свой участок для голосования здесь .

Подписывайтесь на нас в Telegram