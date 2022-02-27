Итоги недели от портала «Про бизнес»

Источник материала: ProBusiness

Начало военных действий в Украине, перспективы отключения от SWIFT и неопределенность на валютном рынке. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

«В Беларуси есть деньги для бизнеса. Главное знать, где их искать», — считает управляющий партнер ASER Олег Ильин, который на конференции Сapital Day 2022 сделал подробный обзор существующих на рынке инструментов финансирования. Помимо банковских кредитов, есть еще целый список альтернативных инструментов, не всегда очевидных. Читайте об этом в нашей статье . Отдельно о банковском кредитование можно почитать тут.

Военные действия на Украине продолжаются. Конфликт затронул и Беларусь: уже известно, что официальный Киев закрыл все пункты пропуска на границе с нашей страной. Как нынешняя ситуация скажется на международной транспортной и логистической системе в общем и белорусском бизнесе в частности? О чем говорят те, кто непосредственно перевозит грузы? «Про бизнес» собрал комментарии представителей этого рынка. Проблемы с закрытием границ осложнили и еще один вид бизнеса — туристический. О возврате застрявших на границе белорусов и перспектива отрасли нам рассказали директор компании «Натурленд Тревел» Константин Матюшкин и эксперт по туризму Лилия Кобзик.

Еще одно последствие начала военных действий российской армии на территории Украины — США и Евросоюз ввели санкции против российских компаний и банков. В списке оказались крупные банки, у которых также есть белорусские «дочки». «Про бизнес» узнал у источника в банковской сфере, как санкционные ограничения могут повлиять на сами банки и бизнес, который в них обслуживается.

Вот тут вы найдете всю информацию о том, как индустриальный парк «Великий камень» прожил прошлый год и какие проекты развиваются в парке сейчас. А итоги прошлого года на рынке покупки-продажи бизнеса раскрыли участники дискуссии на конференции Сapital Day 2022. Там же, на конференции, управляющий директор и партнер Colliers International в Беларуси Денис Четвериков озвучил главные тенденции на рынке коммерческой недвижимости . Также мы уже успелли узнать возможную реакцию рынка жилья на события в Украине.

Экономика для бизнеса

Белорусский рубль подешевел на 2,6% после признания Россией ДНР и ЛНР. После начала военных действий в Украине падение было еще сильнее — на 5,9% к доллару .

Полезное для бизнеса

В современном бизнесе многие проблемы компаний связаны с неэффективным персоналом. А неэффективный персонал появляется из-за наплевательского отношения к поиску сотрудников. Если в стартапах или мелких компаниях собственники лично набирают всех работников, то по мере роста бизнеса эти функции уходят к другим людям (и даже другим компаниям). Вот тогда к вам в офис попадают люди, которые не разделяют ваши ценности, не любят то, что они делают, а просто получают зарплату. Больших успехов компания с таким персоналом не достигнет, а уникальные талантливые сотрудники и вовсе сбегут. Как этого избежать, рассказали сооснователь и учредитель международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association Николай Иняхин и Олег Афанасьев. А здесь вы еще найдете типичные ошибки нанимателя при поиске сотрудника.

Начиная собственное дело, каждый амбициозный бизнесмен мечтает о вершине успеха и больших деньгах. Мировой кинематограф не устает нам напоминать, что крупные финансовые достижения могут изменить даже самого душевного человека далеко не в лучшую сторону. В суровом мире огромных капиталов, чтобы удержаться на взятой высоте, часто приходиться принимать не самые приятные решения. В февральской подборке фильмов кинокритик Тимур Вычужанин предлагает читателям «Про бизнес» мануал, как не потерять себя, столкнувшись лицом к лицу с суровыми законами бизнес-джунглей. Даже если вокруг сплошь волки с Уолл-стрит, самому все-таки следует оставаться человеком.

Истории бизнеса

Романа Лихоманова в его родном Новополоцке знают как человека, который печет самые вкусные в городе торты и пирожные. Три года назад он работал на заводе «Полимир», имел хорошую должность и зарплату. Но уволился с нефтегиганта — и открыл сеть кондитерских «Просто Вкусно». Десерты бренда можно купить в городах-соседях Полоцке и Новополоцке, а также в Минске. В планах — покорение областных центров. Как открыть сладкий бизнес с нуля и какие торты сейчас в тренде — читайте в статье .

Десять лет назад Сергей Павлович жил в городе Микашевичи, что в Брестской области Беларуси. И все вроде было у него хорошо: дом, семья, работа, отпуск два раза в году. Но в какой-то момент жизнь стала предсказуемой и неинтересной — тогда Сергей решил все изменить: продал городское жилье, купил домик в деревне Ленин Житковичского района и перебрался с семьей туда. Цель эксперимента была в том, чтобы доказать другим — а прежде всего себе — что в современной белорусской деревне можно не выживать, а жить сытно и при этом интересно и красиво. Читайте на «Про бизнес» историю фермера , который зарабатывает, как айтишник.

Семья Голышко-Казючиц рискнула и открыла lounge-кафе в спальном (и, признаемся честно, не самом уютном) микрорайоне Минска — Масюковщине. Все при деле: мама Наталья и папа Кирилл занимаются оперативным управлением, сын Арсений — и бармен, и администратор, и официант, подруга сына Анастасия — шеф-повар, племянник Сергей — повар. Здесь гостей удивляют роллами из сала и квашений, в Instagram (да и жизни) с подписчиками и гостями общаются на мове и искренне верят, что если ты любишь то, что делаешь, то и твой бизнес обязательно полюбят (даже в Масюковщине!). На «Про бизнес» — очередная история предпринимателей, которые пробуют непонятное и идут вперед, даже если сложно.

Осенью 2021 года 34-летний звукорежиссер из Минска Михаил открыл в столице «комнату гнева» — пространство, где любой желающий может выпустить пар без вреда для окружающих. Как? Разбивая в щепки компьютеры, телевизоры и чайники. Сложно ли было запустить бизнес, пользуется ли спросом необычная услуга и приносит ли она доход — читайте в очередном материале «Про бизнес» о предпринимателях, которым сложно жить скучно.

Девушка из Молодечненского района купила возможность открыть фотошколу за $ 20 000, сменила название, вложила в бизнес $ 100 000 и продолжает успешно развиваться. Читайте на «Про бизнес» историю фотошколы и фотостудии Blenda , а также ее смелой основательницы Ирины Козел.

Необычное для бизнеса

Недавно в Беларуси и в СНГ появилась новая форма коллективных инвестиций в недвижимость — через покупку токенов. Что это за инструмент и как он структурирован юридически, рассказали партнер ASER Максим Додолев и адвокат Минской областной специализированной юридической консультации «Судебная защита. Бизнес и Хозяйство» Виталий Твардовский.

Прошлый год для рынка ценных бумаг стал настоящим испытанием — серьезное изменение законодательства, дефолты по облигациям 12 компаний. Соучредитель и директор компании «Финап24» Александр Маковецкий отмечает , что рынку нужно сделать правильные выводы по итогам 2021 г.

Больше 350 тысяч белорусов, по данным прошлогоднего исследования платежной платформы Triple A, являются держателями криптоактивов. «Становление криптоэкономики происходит на наших глазах», — считает Василий Кулеш, директор по коммуникациям Whitebird, компании-резидента ПВТ, имеющей лицензию на легальный обмен криптовалют. Он рассказал об интересных трендах и возможностях в этой сфере для бизнеса и предпринимателей.

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