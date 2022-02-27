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Работники МЧС спасли двух человек на пожаре в Могилеве

27.02.2022 12:40 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину и женщину на пожаре в Могилеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 26 февраля в 20.06 поступило сообщение о пожаре квартиры на бульваре Ленина. Горела квартира на первом этаже, создалось плотное задымление. Внутри находилась хозяйка 1953 года рождения и ее брат 1962 года рождения. Работники МЧС спасли обоих.

Бригада скорой медицинской помощи осмотрела спасенных, в госпитализации они не нуждались. В результате пожара повреждено имущество в комнате. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов подъезда не проводилась. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Спасателям 26 февраля в 20.06 поступило сообщение о пожаре квартиры на бульваре Ленина. Горела квартира на первом этаже, создалось плотное задымление. Внутри...
 
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