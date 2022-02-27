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Лукашенко рассказал, какими будут ответные санкции России и Беларуси
Источник материала: ОНТ
Контрсанкции от России и Беларуси, которые введены в ответ на санкции Запада, будут очень чувствительными. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко во время пресс-подхода после голосования на референдуме по обновленной Конституции,
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Контрсанкции от России и Беларуси, которые введены в ответ на санкции Запада, будут очень чувствительными. Об этом заявил глава белорусского государства Александр...
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