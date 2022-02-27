Лукашенко рассказал, какими будут ответные санкции России и Беларуси

Источник материала: ОНТ

Контрсанкции от России и Беларуси, которые введены в ответ на санкции Запада, будут очень чувствительными. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко во время пресс-подхода после голосования на референдуме по обновленной Конституции, пишет БЕЛТА.

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