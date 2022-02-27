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Президент Беларуси заявил, что планы по защите Беларуси уже разработаны
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко завил, что белорусские войска находятся в местах своей дислокации и готовы ответить на любые вызовы безопасности страны.
После голосования на референдуме, белорусский лидер ответил на вопросы журналистов, в том числе об обеспечении безопасности государства.
Александр Лукашенко заявил, что планы защиты Беларуси разработаны. При необходимости войска готовы в течение нескольких часов ответить на возможные вызовы и нанести неприемлемый ущерб противнику.
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Александр Лукашенко завил, что белорусские войска находятся в местах своей дислокации и готовы ответить на любые вызовы безопасности страны. После голосования...
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