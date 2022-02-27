Источник материала: ОНТ

Свое одобрение действиям России по защите жителей Донбасса высказал Китай.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР высказался об этом в Twitter.

И недвусмысленно дал понять, на ком еще вина за происходящее. «США должны спросить у себя, кто все это затеял», – написал глава китайского МИД.





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