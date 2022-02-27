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Одобрение действиям России по защите жителей Донбасса высказал Китай

27.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Одобрение действиям России по защите жителей Донбасса высказал Китай

Свое одобрение действиям России по защите жителей Донбасса высказал Китай. 

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР высказался об этом в Twitter. 

И недвусмысленно дал понять, на ком еще вина за происходящее. «США должны спросить у себя, кто все это затеял», – написал глава китайского МИД.

 


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Свое одобрение действиям России по защите жителей Донбасса высказал Китай.  Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР высказался об этом...
 
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