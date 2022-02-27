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Лукашенко прокомментировал запрет на вещание телеканала «Беларусь 24» в странах Евросоюза
Источник материала: ОНТ
Во время пресс-подхода, который состоялся на участке для голосования, Президент
Также Александр Лукашенко отметил, что на европейских телеканалах редко можно встретить альтернативную точку зрения.
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Во время пресс-подхода, который состоялся на участке для голосования, Президент высказался о блокировке телеканала «Беларусь 24». Также Александр Лукашенко...
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