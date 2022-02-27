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Лукашенко о возможных переговорах России и Украины в Гомеле: Пора взять голову в руки и принять решение

27.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о возможных переговорах России и Украины в Гомеле: Пора взять голову в руки и принять решениеГомеле: Пора взять голову в руки и принять решение" class="one-news__figure-img">

Принимать ли участие в переговорах с российской делегацией в Гомеле – это выбор украинской стороны. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

Тема поднималась во время пресс-подхода главы государства после голосования на референдуме по обновленной Конституции.

По словам Лукашенко, с ним связались представители элиты Украины и попросили связаться с президентом Зеленским.


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Теги: Гомель
 
 
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Принимать ли участие в переговорах с российской делегацией в Гомеле – это выбор украинской стороны. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко....
 
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