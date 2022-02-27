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Лукашенко о возможных переговорах России и Украины в Гомеле: Пора взять голову в руки и принять решение
Источник материала: ОНТГомеле: Пора взять голову в руки и принять решение" class="one-news__figure-img">
Принимать ли участие в переговорах с российской делегацией в Гомеле – это выбор украинской стороны. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом
Тема поднималась во время пресс-подхода главы государства после голосования на референдуме по обновленной Конституции.
По словам Лукашенко, с ним связались представители элиты Украины и попросили связаться с президентом Зеленским.
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Лукашенко о возможных переговорах России и Украины в Гомеле: Пора взять голову в руки и принять решение
Принимать ли участие в переговорах с российской делегацией в Гомеле – это выбор украинской стороны. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко....
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