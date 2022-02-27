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Секретарь ЦИК рассказала о лидерах досрочного голосования и процессе сбора данных

27.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Секретарь ЦИК рассказала о лидерах досрочного голосования и процессе сбора данных

В главном штабе Референдума – в Центризбиркоме – с самого утра многолюдно. Журналисты в ожидании свежих цифр по голосованию. Там же находится и съемочная группа ОНТ. Какая обстановка на участках и есть ли какие-то нарушения? Смотрите в видеоинформации. 

 

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В главном штабе Референдума – в Центризбиркоме – с самого утра многолюдно. Журналисты в ожидании свежих цифр по голосованию. Там же находится и съемочная группа...
 
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