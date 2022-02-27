Секретарь ЦИК рассказала о лидерах досрочного голосования и процессе сбора данных

Источник материала: ОНТ

В главном штабе Референдума – в Центризбиркоме – с самого утра многолюдно. Журналисты в ожидании свежих цифр по голосованию. Там же находится и съемочная группа ОНТ. Какая обстановка на участках и есть ли какие-то нарушения? Смотрите в видеоинформации.



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