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Александр Лукашенко: в Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона

27.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко: в Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона

Президент Беларуси во время пресс-подхода на избирательном участке заявил, что в Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона, и войны с территории республики не идет. 


Александр Лукашенко подтвердил, что с территории нашей страны по украинским позициям были осуществлены ракетные удары, однако это – вынужденный шаг. 

По словам Главы государства, в нескольких километрах от белорусской границы, на территории Украины, развернуты ракетные дивизионы, которые могут нанести удар по российским позициям в течение нескольких минут.

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Президент Беларуси во время пресс-подхода на избирательном участке заявил, что в Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона, и войны с...
 
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