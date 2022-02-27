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Александр Лукашенко: в Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси во время пресс-подхода на избирательном участке заявил, что в Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона, и войны с территории республики не идет.
Александр Лукашенко подтвердил, что с территории нашей страны по украинским позициям были осуществлены ракетные удары, однако это – вынужденный шаг.
По словам Главы государства, в нескольких километрах от белорусской границы, на территории Украины, развернуты ракетные дивизионы, которые могут нанести удар по российским позициям в течение нескольких минут.
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Президент Беларуси во время пресс-подхода на избирательном участке заявил, что в Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона, и войны с...
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