Председатель избирательного участка: Во время досрочного голосования на участках было многолюдно

Источник материала: ОНТ

Столичный участок №35 разместился в одной из школ. В свой выходной сюда идут граждане, чтобы отдать свой голос на референдуме и тем самым обозначить свою позицию, повлиять на будущее своей страны. Подробнее – в видеоинформации.

Подписывайтесь на нас в Telegram