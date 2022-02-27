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Председатель избирательного участка: Во время досрочного голосования на участках было многолюдно
Источник материала: ОНТ
Столичный участок №35 разместился в одной из школ. В свой выходной сюда идут граждане, чтобы отдать свой голос на референдуме и тем самым обозначить свою позицию, повлиять на будущее своей страны. Подробнее – в видеоинформации.
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Столичный участок №35 разместился в одной из школ. В свой выходной сюда идут граждане, чтобы отдать свой голос на референдуме и тем самым обозначить свою позицию,...
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