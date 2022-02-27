Лукашенко прокомментировал обращение Зеленского к белорусам

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко посетил избирательный участок, а затем ответил на вопросы журналистов.





В частности, Президент прокомментировал утреннее обращение Владимира Зеленского к белорусскому народу.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси всегда по-человечески относились к украинцам несмотря на то, что с украинской территории поставлялось оружие для радикально настроенных граждан, как там готовили боевиков для белорусских протестов.

Напомнил Глава государства и о том, что Украина первой закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

Александр Лукашенко считает, что конфликт в Украине – это еще цветочки, и сегодня нужно его прекратить.

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