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Лукашенко прокомментировал обращение Зеленского к белорусам
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко посетил избирательный участок, а затем ответил на вопросы журналистов.
В частности, Президент прокомментировал утреннее обращение Владимира Зеленского к белорусскому народу.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси всегда по-человечески относились к украинцам несмотря на то, что с украинской территории поставлялось оружие для радикально настроенных граждан, как там готовили боевиков для белорусских протестов.
Напомнил Глава государства и о том, что Украина первой закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.
Александр Лукашенко считает, что конфликт в Украине – это еще цветочки, и сегодня нужно его прекратить.
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Александр Лукашенко посетил избирательный участок, а затем ответил на вопросы журналистов. В частности, Президент прокомментировал утреннее обращение Владимира...
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