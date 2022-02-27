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Лукашенко проголосовал на референдуме по изменениям Конституции
Источник материала: ОНТ
Исторический день для Беларуси. Сегодня мы выбираем своё будущее – идет голосование на референдуме по изменениям Конституции.
В стране открыты более 5000 участков. Люди идут активно. Внимание приковано к столичному участку №1, где, в том числе, выбор сделал Президент.
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Исторический день для Беларуси. Сегодня мы выбираем своё будущее – идет голосование на референдуме по изменениям Конституции. В стране открыты более 5000 участков....
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