Лукашенко проголосовал на референдуме по изменениям Конституции

Источник материала: ОНТ

Исторический день для Беларуси. Сегодня мы выбираем своё будущее – идет голосование на референдуме по изменениям Конституции.

В стране открыты более 5000 участков. Люди идут активно. Внимание приковано к столичному участку №1, где, в том числе, выбор сделал Президент.





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