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На участках созданы все условия, чтобы люди могли проголосовать – наблюдатель
Источник материала: ОНТ
Продолжаем следить за ходом голосования. На многих участках и в Минске, и в регионах работают наши съемочные группы.
Ангелина Дикун выходит на связь с одного из столичных участков.
Подробнее – в видеоинформации.
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Продолжаем следить за ходом голосования. На многих участках и в Минске, и в регионах работают наши съемочные группы. Ангелина Дикун выходит на связь с одного из...
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