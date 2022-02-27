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На участках созданы все условия, чтобы люди могли проголосовать – наблюдатель

27.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На участках созданы все условия, чтобы люди могли проголосовать – наблюдатель

Продолжаем следить за ходом голосования. На многих участках и в Минске, и в регионах работают наши съемочные группы. 

Ангелина Дикун выходит на связь с одного из столичных участков. 

Подробнее – в видеоинформации.


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Теги: Минск
 
 
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Продолжаем следить за ходом голосования. На многих участках и в Минске, и в регионах работают наши съемочные группы.  Ангелина Дикун выходит на связь с одного из...
 
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