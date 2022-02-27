На участках созданы все условия, чтобы люди могли проголосовать – наблюдатель

Источник материала: ОНТ

Продолжаем следить за ходом голосования. На многих участках и в Минске, и в регионах работают наши съемочные группы.

Ангелина Дикун выходит на связь с одного из столичных участков.

Подробнее – в видеоинформации.





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