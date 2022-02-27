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Как идет голосование на столичном участке №1?
Источник материала: ОНТ
Беларусь – на пороге исторического события. Сегодня – основной день Конституционного референдума. Быть или не быть изменениям и дополнениям в Основном законе – решаем вместе. Два часа назад в стране открылись избирательные участки. На участке №1, где будет в том числе свой выбор делать Президент, находится съемочная группа ОНТ. Подробнее – в видеоинформации.
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Беларусь – на пороге исторического события. Сегодня – основной день Конституционного референдума. Быть или не быть изменениям и дополнениям в Основном законе –...
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