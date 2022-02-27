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Талай: белорусам надо жить с опорой на собственные ресурсы и мудрость

27.02.2022 14:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусам надо жить с опорой на собственные ресурсы и мудрость. Об этом журналистам заявил общественный деятель, паралимпиец-рекордсмен по плаванию Алексей Талай, передает корреспондент БЕЛТА.

"Референдум - очень важное событие исторического масштаба. Изменения в мире диктовали нам необходимость работать, пересматривать свои позиции, видение того, что происходит. Граждане хотели видеть в Основном законе перемены мирным путем", - сказал Алексей Талай.

Общественный деятель обратил внимание на ситуацию в мире. "Мы видим, в каком мире мы живем. Никто нам не поможет, мы должны жить с опорой на собственные ресурсы, на собственную мудрость. Мы уже хорошо осознали, проанализировали, сделали выводы, что могло бы быть, если бы в стране не было сильного лидера, который умеет, может, способен принимать решения в сложный исторический момент - и в 1990-е, и в 2020 году. Только лишь благодаря единению всех сил мы устояли. Но процессы в мире не останавливаются ни на секунду. Сегодня на Евразийском континенте череда турбулентности, просто бушующий ураган", - отметил он.

 
 
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"Референдум - очень важное событие исторического масштаба. Изменения в мире диктовали нам необходимость работать, пересматривать свои позиции, видение того, что...
 
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