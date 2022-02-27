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Бельгия, Германия и Исландия закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов

27.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бельгия, Германия и Исландия закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов

Правительства Бельгии, Германии и Исландии приняли решение о запрете полетов в воздушном пространстве своих стран самолетов российских авиакомпаний, информирует РИА «Новости».

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил в своем Twitter-аккаунте о запрете полетов над территорией страны для воздушных судов всех российских авиакомпаний.


Исландия также закрывает небо для рейсов из РФ, о чем заявила министр иностранных дел страны Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

«Исландия решила закрыть свое воздушное пространство для российских воздушных перевозок в знак солидарности с Украиной», – написала министр в Twitter.

 

С 17:00 27 февраля российским самолетам запрещено входить в воздушное пространство Германии. Данное решение правительства страны пока будет действовать ближайшие три месяца.

Фото: Pixabay 

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Правительства Бельгии, Германии и Исландии приняли решение о запрете полетов в воздушном пространстве своих стран самолетов российских авиакомпаний, информирует...
 
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