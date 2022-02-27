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Владимир Мединский: Переговоры – это спасение жизней наших братьев – украинцев, мирных граждан
Источник материала: ОНТ
У официального Киева остаётся менее двух часов, чтобы подтвердить своё участие в мирных переговорах. Однако Украина снова бессмысленно тянет время и пока саботирует предварительные договоренности. Такое заявление сегодня сделал руководитель российской делегации в переговорном процессе Владимир Мединский.
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У официального Киева остаётся менее двух часов, чтобы подтвердить своё участие в мирных переговорах. Однако Украина снова бессмысленно тянет время и пока...
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