На избирательных участках голосующих встречают с музыкой и угощениями

Источник материала: ОНТ

В регионах на некоторых избирательных участках этот день превратили в настоящий праздник – с музыкой и угощениями.

На участке в здании музыкального колледжа имени Ширмы голосуют под народные мотивы. Местные производители организовали выездную торговлю: предлагают свежую выпечку, горячий кофе. С самого утра за процессом следят международные наблюдатели. А первым отдать свой голос пришел глава Брестского региона с супругой.

На участках не только старшее поколение, но и молодежь, многие приходят с детьми. Сегодня в регионе открыты более девятисот участков для голосования. Гражданам, которые не смогут прийти – по болезни или другим объективным причинам – представители комиссии доставляют урны для бюллетеней домой.

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