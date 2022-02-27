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На избирательных участках голосующих встречают с музыкой и угощениями
Источник материала: ОНТ
В регионах на некоторых избирательных участках этот день превратили в настоящий праздник – с музыкой и угощениями.
На участке в здании музыкального колледжа имени Ширмы голосуют под народные мотивы. Местные производители организовали выездную торговлю: предлагают свежую выпечку, горячий кофе. С самого утра за процессом следят международные наблюдатели. А первым отдать свой голос пришел глава Брестского региона с супругой.
На участках не только старшее поколение, но и молодежь, многие приходят с детьми. Сегодня в регионе открыты более девятисот участков для голосования. Гражданам, которые не смогут прийти – по болезни или другим объективным причинам – представители комиссии доставляют урны для бюллетеней домой.
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В регионах на некоторых избирательных участках этот день превратили в настоящий праздник – с музыкой и угощениями. На участке в здании музыкального колледжа...
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