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Лукашенко о закрытии неба для России: Безумцы, закрыли небо! Через Северный полюс полетят?

27.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о закрытии неба для России: Безумцы, закрыли небо! Через Северный полюс полетят?

Ответные санкции России и Беларуси будут очень чувствительными для стран ЕС, в частности, закрытие воздушного пространства для авиации Российской Федерации странами Балтии и Польшей негативно скажется их же экономике, заявил Президент Беларуси в разговоре с журналистами.

Президент отметил, что введенные ограничения придется отменить, как только разрешаться возникшие разногласия, а это может выставить в неприглядном свете страны-инициаторы санкций.

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Ответные санкции России и Беларуси будут очень чувствительными для стран ЕС, в частности, закрытие воздушного пространства для авиации Российской Федерации...
 
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