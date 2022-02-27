Лукашенко о закрытии неба для России: Безумцы, закрыли небо! Через Северный полюс полетят?

Источник материала: ОНТ

Ответные санкции России и Беларуси будут очень чувствительными для стран ЕС, в частности, закрытие воздушного пространства для авиации Российской Федерации странами Балтии и Польшей негативно скажется их же экономике, заявил Президент Беларуси в разговоре с журналистами.

Президент отметил, что введенные ограничения придется отменить, как только разрешаться возникшие разногласия, а это может выставить в неприглядном свете страны-инициаторы санкций.

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