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Лукашенко: Мы всегда по-человечески относились к украинцам!

27.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Мы всегда по-человечески относились к украинцам!

Россия готова к переговорам с Украиной, делегация от наших восточных соседей сейчас находится в Гомеле. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. 


Президент прибыл на участок №1 для того, чтобы отдать свой голос на референдуме по Конституции. Традиционно, это возможность не только показать своим примером важность участия в политических кампаниях – а судя по явке, белорусы хорошо это понимают – но также в этот день Президент выходит к прессе, чтобы прокомментировать наиболее актуальные темы. Сегодня это, конечно, конфликт в Украине. К тому же Владимир Зеленский сегодня обратился к белорусам с призывом сделать правильный, по его мнению, выбор. В день референдума это не иначе, как провокация. 

При этом белорусский Президент подчеркнул – ради спасения жизней он даже сейчас готов перевернуть эту страницу белорусско-украинских отношений. Всё для достижения мира. Кроме этого, Александр Лукашенко поделился подробностями, как начался нынешний украинский конфликт. И развенчал фейк о том, что в Украине находятся белорусские военнослужащие. Президент отметил, что там нет ни одного белорусского патрона. 

При этом Беларусь неоднократно предлагала свою территорию в качестве переговорной площадки. Для этих целей было согласован Гомель. Для делегаций двух стран там создали все необходимые условия, однако прибыла на переговоры только российская сторона. 

Возвращаясь к белорусской повестке, Александр Лукашенко подчеркнул важность эволюционных преобразований – для этого наша страна и проводит сегодня референдум.

Фото: БЕЛТА 

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Теги: Гомель
 
 
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Россия готова к переговорам с Украиной, делегация от наших восточных соседей сейчас находится в Гомеле. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, отвечая на...
 
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