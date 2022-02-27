Лукашенко: Мы всегда по-человечески относились к украинцам!

Источник материала: ОНТ

Россия готова к переговорам с Украиной, делегация от наших восточных соседей сейчас находится в Гомеле. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.





Президент прибыл на участок №1 для того, чтобы отдать свой голос на референдуме по Конституции. Традиционно, это возможность не только показать своим примером важность участия в политических кампаниях – а судя по явке, белорусы хорошо это понимают – но также в этот день Президент выходит к прессе, чтобы прокомментировать наиболее актуальные темы. Сегодня это, конечно, конфликт в Украине. К тому же Владимир Зеленский сегодня обратился к белорусам с призывом сделать правильный, по его мнению, выбор. В день референдума это не иначе, как провокация.

При этом белорусский Президент подчеркнул – ради спасения жизней он даже сейчас готов перевернуть эту страницу белорусско-украинских отношений. Всё для достижения мира. Кроме этого, Александр Лукашенко поделился подробностями, как начался нынешний украинский конфликт. И развенчал фейк о том, что в Украине находятся белорусские военнослужащие. Президент отметил, что там нет ни одного белорусского патрона.

При этом Беларусь неоднократно предлагала свою территорию в качестве переговорной площадки. Для этих целей было согласован Гомель. Для делегаций двух стран там создали все необходимые условия, однако прибыла на переговоры только российская сторона.

Возвращаясь к белорусской повестке, Александр Лукашенко подчеркнул важность эволюционных преобразований – для этого наша страна и проводит сегодня референдум.

Фото: БЕЛТА

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