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Правоохранители отмечают реактивное появление ожидаемых фейков и призывов к срыву референдума

27.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правоохранители отмечают реактивное появление ожидаемых фейков и призывов к срыву референдума

Правоохранители отмечают реактивное появление ожидаемых фейков и призывов к срыву референдума. 

В соцсетях идет рассылка таких сообщений. Анонимные авторы подстрекают к заведомо преступным действиям – уничтожать бюллетени, выходить на незаконные акции. Милиция и другие структуры контролируют правопорядок. Каких-либо серьезных нарушений не отмечают.

Любым фактам нарушения закона будет дана правовая оценка, заверил генпрокурор. 

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Правоохранители отмечают реактивное появление ожидаемых фейков и призывов к срыву референдума.  В соцсетях идет рассылка таких сообщений. Анонимные авторы...
 
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