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Правоохранители отмечают реактивное появление ожидаемых фейков и призывов к срыву референдума
Источник материала: ОНТ
Правоохранители отмечают реактивное появление ожидаемых фейков и призывов к срыву референдума.
В соцсетях идет рассылка таких сообщений. Анонимные авторы подстрекают к заведомо преступным действиям – уничтожать бюллетени, выходить на незаконные акции. Милиция и другие структуры контролируют правопорядок. Каких-либо серьезных нарушений не отмечают.
Любым фактам нарушения закона будет дана правовая оценка, заверил генпрокурор.
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Правоохранители отмечают реактивное появление ожидаемых фейков и призывов к срыву референдума. В соцсетях идет рассылка таких сообщений. Анонимные авторы...
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