Источник материала: ОНТ

Правоохранители отмечают реактивное появление ожидаемых фейков и призывов к срыву референдума.

В соцсетях идет рассылка таких сообщений. Анонимные авторы подстрекают к заведомо преступным действиям – уничтожать бюллетени, выходить на незаконные акции. Милиция и другие структуры контролируют правопорядок. Каких-либо серьезных нарушений не отмечают.

Любым фактам нарушения закона будет дана правовая оценка, заверил генпрокурор.

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