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ЦИК Беларуси: референдум состоялся

27.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК Беларуси: референдум состоялся

По информации ЦИК, референдум по изменениям и дополнениям в Конституции можно считать состоявшимся – проголосовало почти 53% избирателей, передает БЕЛТА.

Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко сообщил, что явка избирателей на 12:00 составила 52,85%. Исходя из этих данных, референдум считается состоявшимся.

В Брестской области избирательные участки посетили 52,12% граждам, Витебской – 56,19%, Гомельской области – 58,27%, Гродненской – 52,39%, Могилевской – 56,23%. 

Явка избирателей в Минской области составила – 52,98%, а в городе Минске – 44,71%.

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Теги: Минск
 
 
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По информации ЦИК, референдум по изменениям и дополнениям в Конституции можно считать состоявшимся – проголосовало почти 53% избирателей, передает БЕЛТА....
 
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