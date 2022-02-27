ЦИК Беларуси: референдум состоялся

Источник материала: ОНТ

По информации ЦИК, референдум по изменениям и дополнениям в Конституции можно считать состоявшимся – проголосовало почти 53% избирателей, передает БЕЛТА.

Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко сообщил, что явка избирателей на 12:00 составила 52,85%. Исходя из этих данных, референдум считается состоявшимся.

В Брестской области избирательные участки посетили 52,12% граждам, Витебской – 56,19%, Гомельской области – 58,27%, Гродненской – 52,39%, Могилевской – 56,23%.

Явка избирателей в Минской области составила – 52,98%, а в городе Минске – 44,71%.

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