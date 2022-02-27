Источник материала: БелТА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"26 февраля в 4.13 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Зубры Горецкого района Могилевской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения ", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 13.49 сообщили о пожаре в жилом доме на ул.Первомайской в городском поселке Стрешин Жлобинского района Гомельской области, принадлежащем гражданке 1945 года рождения, пенсионерке. На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1986 года рождения.

Также в 15.47 стало известно о пожаре в жилом доме на ул.Вабищевича в городском поселке Старобин Солигорского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1963 года рождения.

Причины пожара и гибели людей устанавливаются.-0-