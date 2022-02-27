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Движение транспорта закрыто на участке ул.Солтыса в Минске
Источник материала: БелТА
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за ДТП с участием пешехода закрыто движение транспорта, за исключением общественного, на участке ул.Солтыса от ул.Ваупшасова до ул.Ключевой, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.
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