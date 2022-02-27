Источник материала: БелТА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе двое детей отравились угарным газом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в 00.06 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом двух детей (2007 и 2014 года рождения). Отравление они получили в результате преждевременного закрытия задвижки дымохода печи в жилом доме в д.Долгий Мох Чаусского района Могилевской области.-0-