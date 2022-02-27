СК возбудил уголовные дела за призывы к грубому нарушению порядка и срыву референдума

Источник материала: БелТА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовные дела за грубое нарушение общественного порядка, сопротивление правоохранителям и призывы к таким действиям, сообщили БЕЛТА в СК.

"В настоящее время в экстремистских Telegram-каналах и на различных информационных ресурсах публикуются призывы к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок, организации массовых несанкционированных акций и действиям, направленным на срыв проводимого в стране референдума. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса", - рассказали в СК.

В настоящее время задержаны более 10 организаторов, которые призывали к экстремистским действиям. С подозреваемыми работают следователи. Их действиям дана правовая оценка.

Кроме того, проводится работа с иными задержанными за нарушение общественного порядка. Устанавливается их причастность к совершению преступлений. Их действия будут квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса, согласно роли каждого в совершенных преступлениях.

По всей стране совместно с органами внутренних дел устанавливаются иные активные участники групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Следователями уже зафиксированы факты неповиновения и сопротивления сотрудникам органов внутренних дел. Возбуждены уголовные дела. Проводятся неотложные следственные действия.

СК напоминает гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства. "Организация и участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконны. Не забывайте, что сотрудники милиции охраняют общественный порядок, а воспрепятствование их деятельности, применение насилия и сопротивление являются уголовно наказуемым деянием", - подчеркнули в ведомстве.-0-