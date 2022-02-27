Общественные наблюдатели и члены избирательных комиссий: кто они и чем занимаются в повседневной жизни?

Источник материала: ОНТ

Люди с активной гражданской позицией – это не только те, кто приходят голосовать, но и наблюдатели и члены комиссий. Коллективы активно выдвигали их, это представители разных профессий. Так, на производстве одной из могилевских пекарских компаний 20 человек принимают участие в проведении главного события года. Ирина Недобоева познакомилась с одной из активисток.

Подробности – в видео.





Подписывайтесь на нас в Telegram