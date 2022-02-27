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Общественные наблюдатели и члены избирательных комиссий: кто они и чем занимаются в повседневной жизни?
Источник материала: ОНТ
Люди с активной гражданской позицией – это не только те, кто приходят голосовать, но и наблюдатели и члены комиссий. Коллективы активно выдвигали их, это представители разных профессий. Так, на производстве одной из могилевских пекарских компаний 20 человек принимают участие в проведении главного события года. Ирина Недобоева познакомилась с одной из активисток.
Подробности – в видео.
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Общественные наблюдатели и члены избирательных комиссий: кто они и чем занимаются в повседневной жизни?
Люди с активной гражданской позицией – это не только те, кто приходят голосовать, но и наблюдатели и члены комиссий. Коллективы активно выдвигали их, это...
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