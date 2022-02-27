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Как проходит референдум в регионах? Репортаж из областных центров

27.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как проходит референдум в регионах? Репортаж из областных центров

Активно голосуют регионы. Много людей на избирательных участках традиционно было ближе к обеду, но и сейчас, конечно, люди продолжают приходить. Многие с семьей – и на большинстве участков созданы все условия, чтобы этот день получился по-настоящему праздничный. Наш витебский корреспондент Олег Шапель на связи со студией. 

Подробности – в видео.


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Активно голосуют регионы. Много людей на избирательных участках традиционно было ближе к обеду, но и сейчас, конечно, люди продолжают приходить. Многие с семьей – и...
 
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