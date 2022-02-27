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Бурляев: в Союзном государстве будет единый Союз творческих объединений и деятелей культуры, Кодекс чести деятелей культуры
Источник материала: ОНТ
Наблюдатель в составе миссии СНГ, депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев рассказал о создании в Союзном государстве единого Союза творческих объединений и деятелей культуры Беларуси и России, а также последующем появлении Кодекса чести деятелей культуры. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ.
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Бурляев: в Союзном государстве будет единый Союз творческих объединений и деятелей культуры, Кодекс чести деятелей культуры
Наблюдатель в составе миссии СНГ, депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев рассказал о создании в Союзном государстве единого Союза творческих...
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