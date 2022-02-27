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Бурляев: в Союзном государстве будет единый Союз творческих объединений и деятелей культуры, Кодекс чести деятелей культуры

27.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бурляев: в Союзном государстве будет единый Союз творческих объединений и деятелей культуры, Кодекс чести деятелей культуры

Наблюдатель в составе миссии СНГ, депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев рассказал о создании в Союзном государстве единого Союза творческих объединений и деятелей культуры Беларуси и России, а также последующем появлении Кодекса чести деятелей культуры. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ.

Николай Бурляев: «Параллельно с тем, что сейчас творится на Украине, вчера мы провели конференцию, собрали всех руководителей творческих союзов Республики Беларусь и приняли решение создать в Союзном государстве единый Союз творческих объединений и деятелей культуры Союзного государства. Туда войдут и все российские союзы, дал свое согласие и Никита Сергеевич Михалков, Союз кинематографистов, писатели, художники, композиторы – все войдут. Но этого мало. Союзы образуют – а дальше что, анархия? В основе нашего нового Союза будет Кодекс чести деятелей культуры Союзного государства, где будут прописаны этические нормы. Это очень знаменательно, что идет вроде операция хирургическая, но и идет здоровое сплочение нормальных людей, позитивных людей, патриотов своей страны».

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Наблюдатель в составе миссии СНГ, депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев рассказал о создании в Союзном государстве единого Союза творческих...
 
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