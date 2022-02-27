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Выездные бригады помогают на дому отдать свой голос на референдуме людям

27.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выездные бригады помогают на дому отдать свой голос на референдуме людям

Одинокие пожилые, люди, которые получают лечение на дому и инвалиды. Возможность отдать свой голос на Референдуме есть у каждого. С полудня по всей стране члены избиркомов выехали по адресам.


На 115-й избирательный участок в Могилеве поступило около десятка заявок. Те, кто по разным причинам не могут прийти, голосуют на дому. Опечатанная по всем правилам урна, списки избирателей, бюллетени и средства индивидуальной защиты – выездные бригады предусмотрели все. Могилевчанка Ольга Зайцева не пропустила ни одного голосования. Одинокой пожилой женщине 85 лет. По состоянию здоровья в этом году вызвала избирком на дом.  

Стационары клиник, роддома, санатории. Из 707 участков для голосования на Могилевщине – 32 закрытого типа. К слову, явка новоиспеченных мам в городском роддоме сегодня составила 100%. А всего к этому часу область отдала 65% голосов. 

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Теги: Могилев
 
 
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Одинокие пожилые, люди, которые получают лечение на дому и инвалиды. Возможность отдать свой голос на Референдуме есть у каждого. С полудня по всей стране члены...
 
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