Щёкин сравнил денацификацию в Беларуси и в Украине

Источник материала: ОНТ

Кандидат философских наук, доцент Николай Щёкин сравнил денацификацию в Беларуси, проводимую посредством референдума, и денацификацию в Украине, которую Россия проводит через специальную военную операцию. Соответствующие размышления прозвучали в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ.

Николай Щёкин: «Посмотрите, два сценария. У нас посредством референдума идет денацификация тоже, ведь мы поставили преграду нацизму. Но посредством референдума! А в Украине идет посредством спецоперации. Два сценария. Но эта спецоперация, которую Путин возглавил и делает, она войдет в учебники, это филигранная вещь. Через два-три дня она завершится».

Щёкин ответил на вопрос, не был ли придуман повод, чтобы бороться с несуществующим врагом – националистами, нацистами и современными фашистами. По его словам, угроза реальна, а Беларусь и ее лидер вовремя спасли ситуацию и не допустили такого разгула национализма, как это произошло в Украине.

Николай Щёкин: «В 2020 году все, кто вышел [на протесты], мы все свидетели. Кто выходил, что такое бчб? Какие наколки у них были? Свастика была! Поверьте, у нас было бы наподобие Украины. Как только позволяешь чуть-чуть национализму вылезти, это проявляется в фашизме уже. Ведь в Украине их тоже не много, вроде бы, 2-3%. И у нас 2-3%. Понимаете, когда идет кровопускание нации, людей тогда не остановить. Поэтому приходится обращаться к сильному лидеру, как Путин, Лукашенко, которые могут это остановить. Александр Григорьевич успел это сделать, успел на самых первых этапах. Успел благодаря многим белорусам. Может быть, мы жили в зоне комфортности, но мы ощутили это через фибры души, у нас деды ветераны все. Мы вовремя спохватились. А в Украине это была методичная, спланированная акция со стороны Запада. Вот в чем разница».

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