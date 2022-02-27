Авдонин: белорусское общество готово к тому, чтобы отсеивать, где правда, а где ложь

Источник материала: ОНТ

Контроль за соблюдением избирательного законодательства на Референдуме осуществляют почти 45 тысяч национальных наблюдателей и более 190 международных. Возможность пообщаться с ними есть не только на участках, но и в общественном информационном центре. Там работает наша выездная студия. Есть ли какие-то замечания на этот час и как оценивают процесс голосования? Узнаем у Натальи Тарасюк.





До закрытия участков остается уже менее четырех часов и атмосфера в информационном центре, не скажу, что напряженная, но специалисты максимально сконцентрированы. Они продолжают получать сведения от наблюдателей. Плюс не стоит забывать, что в потоке данных могут быть сообщения о каких-то трудностях, технического характера, например, и нужно оперативно реагировать и разрешить ситуацию.

Более того, вся информация с участков сводится воедино каждые три часа и становится общедоступной. Во многом, поэтому центр стал местом притяжения общественных деятелей, экспертов, своего рода дискуссионной площадкой. Этим не преминула воспользоваться и я. Своим мнением о ходе референдума поделился политолог Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин, аналитик белорусского института стратегических исследований: «Мы знаем, что сейчас к нашему референдуму – большое внимание не только со стороны наших союзников, наших партнеров, но и со стороны оппонентов, тех, кто готов дискредитировать и нивелировать результаты нашего референдума. Конечно, они будут работать через деструктивные телеграмм-каналы, паблики и стараться негативно освещать события, но мы к этому готовы. И самое главное – белорусское общество готово к тому, чтобы отсеивать, где правда, а где ложь».

Подписывайтесь на нас в Telegram