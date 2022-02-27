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Авдонин: белорусское общество готово к тому, чтобы отсеивать, где правда, а где ложь
Источник материала: ОНТ
Контроль за соблюдением избирательного законодательства на Референдуме осуществляют почти 45 тысяч национальных наблюдателей и более 190 международных. Возможность пообщаться с ними есть не только на участках, но и в общественном информационном центре. Там работает наша выездная студия. Есть ли какие-то замечания на этот час и как оценивают процесс голосования? Узнаем у Натальи Тарасюк.
До закрытия участков остается уже менее четырех часов и атмосфера в информационном центре, не скажу, что напряженная, но специалисты максимально сконцентрированы. Они продолжают получать сведения от наблюдателей. Плюс не стоит забывать, что в потоке данных могут быть сообщения о каких-то трудностях, технического характера, например, и нужно оперативно реагировать и разрешить ситуацию.
Более того, вся информация с участков сводится воедино каждые три часа и становится общедоступной. Во многом, поэтому центр стал местом притяжения общественных деятелей, экспертов, своего рода дискуссионной площадкой. Этим не преминула воспользоваться и я. Своим мнением о ходе референдума поделился политолог Алексей Авдонин.
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Контроль за соблюдением избирательного законодательства на Референдуме осуществляют почти 45 тысяч национальных наблюдателей и более 190 международных....
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