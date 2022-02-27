Шевцов: Беларусь прикладывает неимоверные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию и посадить Россию и Украину за стол переговоров

Источник материала: ОНТ

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов выразил надежду, что предстоящие российско-украинские переговоры в Гомельской области станут первым шагом в направлении к нормализации отношений между странами. И Беларусь прикладывает неимоверные усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию и посадить две страны за стол переговоров. Соответствующие слова прозвучали в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ.

Дмитрий Шевцов: «Мы шли к этому 8 лет. Вернее, не мы, а наши соседки. Та ситуация, которая сейчас случилась, она ужасающая тем, что две наши сестры вступили в открытую конфронтацию друг с другом. Я еще раз говорю: просто очень рад, что я белорус, потому что Беларусь опять посередине. Разговор Лукашенко и Зеленского состоялся, мы не знаем, о чем он был. Узнаем, наверное, в скором времени. Но то, что после этого разговора штаб Президента Зеленского согласился на переговоры, говорит еще раз о том, что Беларусь прикладывает неимоверные усилия для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию и посадить две страны за стол переговоров. Самое главное, чтобы они сели за стол переговоров. Дальше уже не одна встреча произойдет для того, чтобы к какому-то окончательному финалу прийти. Но то, что этот шаг сделан – это уже большое дело».

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