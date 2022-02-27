Вадим Ипатов: люди понимают, что они голосуют за будущее страны, за Конституцию, которая на долгое время определит будущее нашего государства

Источник материала: ОНТ

Белорусы на республиканском референдуме перешагнули рубеж в 60%. Но цифры продолжают обновляться. На связи с Центризбиркомом все регионы страны, на месте работает и наша съемочная группа.

Новость о том, что республиканский референдум официально состоялся – сообщили в Центризбиркоме несколько часов назад. Однако информация продолжает поступать со всех регионов Беларуси. Новые цифры по состоянию на 14 часов огласил глава ЦИК .

Традиционно электоральные кампании – своего рода информационный марафон для журналистов. И мы продолжаем задавать вопросы первым лицам Центризбиркома. У нас в студии заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.

Подробности – в видео.





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