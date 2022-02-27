|
Наталья Кочанова проголосовала на референдуме
Источник материала: ОНТ
Голос за будущее страны отдают как белорусы по все стране, так и вертикаль власти. Многие сделали свой выбор досрочно, традиционно в основной день голосования к политической кампании присоединилась спикер верхней палаты парламента.
Голосовала Наталья Кочанова на избирательном участке №5, во Дворце художественной гимнастики. Работу комиссий оценивали международные наблюдатели. Здесь ранее определился с выбором заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. На участок дипломат пришел с семьей.
Спикер отметила, что внесение изменений и дополнений в Основной закон страны – это волеизъявление народа. Она уверена, что референдум – способ показать любовь и гордость за свою страну. Сегодня на участке многолюдно. Сделать свой выбор граждане приходят с детьми. Праздничную атмосферу на участках поддерживают творческие коллективы. На местах организована розничная торговля, презентация белорусских брендов.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голос за будущее страны отдают как белорусы по все стране, так и вертикаль власти. Многие сделали свой выбор досрочно, традиционно в основной день голосования к...
|
Архив (Разное)