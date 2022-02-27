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Наталья Кочанова проголосовала на референдуме

27.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова проголосовала на референдуме

Голос за будущее страны отдают как белорусы по все стране, так и вертикаль власти. Многие сделали свой выбор досрочно, традиционно в основной день голосования к политической кампании присоединилась спикер верхней палаты парламента.


Голосовала Наталья Кочанова на избирательном участке №5, во Дворце художественной гимнастики. Работу комиссий оценивали международные наблюдатели. Здесь ранее определился с выбором заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. На участок дипломат пришел с семьей.  

Наталья Кочанова, председатель Совета республики Национального собрания Беларуси: «Я люблю голосовать, когда вижу участковую комиссию в полном составе, когда здесь выступают артисты, когда развернута торговля. Ты можешь почувствовать дух своей страны. Поэтому эти изменения принимаются только референдумом. Я надеюсь, что мы все вместе выскажемся за процветание своей страны, за будущее наших детей, нашей страны».

Спикер отметила, что внесение изменений и дополнений в Основной закон страны – это волеизъявление народа. Она уверена, что референдум – способ показать любовь и гордость за свою страну. Сегодня на участке многолюдно. Сделать свой выбор граждане приходят с детьми. Праздничную атмосферу на участках поддерживают творческие коллективы. На местах организована розничная торговля, презентация белорусских брендов. 

Фото: БЕЛТА

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Голос за будущее страны отдают как белорусы по все стране, так и вертикаль власти. Многие сделали свой выбор досрочно, традиционно в основной день голосования к...
 
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