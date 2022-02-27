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«Надо освобождать города от бандеровцев и нацистов»: Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всей территории Украины

27.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Надо освобождать города от бандеровцев и нацистов»: Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всей территории Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram пост с призывом начать крупномасштабную операцию по всей территории Украины, чтобы освобождать города и населенные пункты от бандеровцев и нацистов.

По словам политика, он не понимает, почему приходится «возиться» с «бандеровцами». Выбранная Россией тактика проведения специально операции, подчеркивает Кадыров, слишком медлительна.

Рамзан Ахматович призывает к решительному штурму с полной координацией военных и грамотной расстановкой сил.

Кадыров заявил, что он просит Владимира Путина дать соответствующий приказ, который позволит покончить с нацистами и террористами на территории Украины.

Фото: vk.com/ramzan

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram пост с призывом начать крупномасштабную операцию по всей территории Украины, чтобы освобождать...
 
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